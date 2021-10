Asola, sabato tornerà l’antica fiera dei morti

ASOLA – Ad Asola torna l’Antica Fiera dei Morti edizione 2021. Un’iniziativa che dopo secoli nel 2020 a causa della pandemia aveva trovato un momento d’arresto ma che quest’anno ritorna nelle vie del centro con quel fascino tipico delle attese che caratterizzano le tradizioni. L’evento per eccellenza, attesissimo da tutti, grandi e piccini. Dal 30 ottobre al 2 novembre Asola sarà animata da incontri, mostre, bancarelle, allestimenti per soddisfare un pubblico sempre più vasto, dalle bellezze artistiche alle bontà enogastronomiche tradizionali. Il 30 ottobre alle ore 10 la Coldiretti presenterà le misure legate al Programma di Sviluppo Rurale “PSR 2021-2022 analisi, opportunità ed esperienze a confronto” presso il Palazzo Municipale. Al Museo civico “G. Bellini” la mostra “VeneziAsola. I ritratti asolani dei rettori veneti e un’occasione mancata per Giambattista Tiepolo. Sabato 31 ottobre l’esposizione sarà visitabile con visita guidata e momento di degustazione a cura dell’Ass.ne Strada dei vini e dei sapori Mantovani ad un costo di 5 euro. Gli orari di partenza dei gruppi saranno alle ore 16.45 e alle ore 17.30. Presso Palazzo Monte Pegni la Pesca di beneficenza organizzata dalla Croce Rossa sezione di Asola e in Galleria Civica l’esposizione di modellini in miniatura creati da Perini Nerino. L’area del Luna Park, le bancarelle del centro storico e lo spazio Street Food saranno la cornice alle grandi novità di questa edizione del 2021. In p.zza XX settembre l’associazione Ars Mercatorum vi condurrà in un viaggio tra antiche botteghe e mestieri. L’Azienda Santa Giulia di Chiari allieterà il pubblico con l’evento “Pane in piazza”.