Nasce a Mantova una nuova associazione per i baristi

MANTOVA – Presentazione ufficiale per Fipe-Bar, la nuova categoria che rappresenterà i baristi aderenti a Confcommercio.

Martedì pomeriggio alle ore 15.30 presso la sede di Confcommercio in via Londra 2 b/c a Porto Mantovano, infatti, si svolgerà l’incontro “Chi è Fipe Bar?”, aperto a tutti gli operatori del settore interessati. L’appuntamento, della durata di un’ora e mezza, prevede la presentazione delle attività e degli obiettivi del nuovo gruppo, ma anche delle tante opportunità riservate a chi ne fa parte: assistenza a 360 gradi e sconti e agevolazioni sui compensi Siae e Scf, sugli abbonamenti ai vari magazine e a quotidiani locali e nazionali, sulla fornitura di luce e gas e sull’installazione dei pos per i pagamenti.

Spazio anche al capitolo formazione, con la possibilità di partecipare gratuitamente, grazie all’iscrizione all’Ente Bilaterale Mantovano o al fondo interprofessionale For.te., a corsi in materia igienico-sanitaria e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e a proposte formative specifiche (l’evoluzione del bar; aperitivi; corso avanzato di miscelazione; latte art e corsi di caffetteria). Non mancherà inoltre un focus sulla nuova normativa riguardante la trasmissione telematica dei corrispettivi e la lotteria degli scontrini che debutterà invece a luglio.