Calcio Serie C – Uno per tutti, tutti per uno: Guccione capocannoniere per portare il Mantova ai play off

Mantova Quattro giornate alla fine del campionato. La stagione si avvia a vivere quel periodo in cui le squadra vedono sempre più vicini i rispettivi obiettivi. Chi lotta per il primo posto in classifica e per festeggiare la promozione in Serie B, chi invece spera in un posto nella griglia play off, come il Mantova, o chi nella salvezza.

Ma lo stesso discorso vale anche per i giocatori. Inutile nasconderlo. E come sempre gli attaccanti sono sempre gli osservati speciali. E’ soprattutto a loro che gli allenatori chiedono i gol e il Mantova negli ultimi anni ha sempre avuto degli attaccanti forti, con un grande fiuto del gol. Tra questi c’è sicuramente capitan Guccione. Secondo anno in maglia biancorossa, la prima da capitano e bomber principale della squadra virgiliana. Non solo. L’attaccante di Bergantino è al comando della classifica marcatori del girone B. Forte dei suoi 15 gol (8 su rigore), Guccione ha risposto a suon di gol a chi dubitava a inizio stagione che potesse ripetere le ultime due stagioni in serie D con le maglie di Pro Sesto e Mantova. Escludendo gli eventuali play off, Guccione può diventare il capocannoniere della Serie C 2020-2021. Per il giocatore classe ’92, fresco di rinnovo con la società di viale Te, questo può rappresentare uno stimolo maggiore per continuare a far bene in questo rush finale, ma soprattutto può giovare anche alla squadra. Non sarebbe affatto un traguardo di poco conto per un club neopromosso come il Mantova.

Che sarebbe stata ancora una volta una stagione nel segno di Guccione lo si era capitano già dalla prima di campionato a Fermo, dove il Mantova conquistò i primi tre punti della stagione grazie a un penalty del suo capitano. Da lì in avanti altre 14 reti realizzate grazie anche al supporto di un gruppo di giocatori pronto a togliersi ancora tante altre soddisfazioni. Certo, per arrivare a conquistare questo primato, Guccione dovrà vedersela con altri attaccanti in rampa di lancio. Al comando ci sono ben due giocatori a quota 16 reti. Si tratta di Partipilo e Falletti, entrambi del girone C e in forza alla Ternana che, con la B in tasca, ha già raggiunto il proprio obiettivo stagionale. Nel girone A invece comanda Manconi dell’Albinoleffe con 14 marcature. La lotta si fa ancora più dura se si guarda la lunga schiera di giocatori che si trova al secondo posto. Tutti attaccati a uno o due gol di distacco. Percorso non semplice e solo quattro partite da giocare. Come per i tre moschettieri di Dumas, anche per il Mantova potrebbe valere il motto “uno per tutti, tutti per uno”. Mantova ai play off e Guccione capocannoniere della Lega Pro: Legnago, Gubbio, Vis Pesaro e Triestina sono avvisate.