Calcio Serie C – Venerdì tutti al “Martelli” per Mantova-Triestina: prevendita boom, la Curva Te è già sold out

Mantova La sconfitta di domenica contro l’Albinoleffe non ha scalfito l’entusiasmo e la fiducia della tifoseria biancorossa. Lo si era visto già domenica allo stadio, con i cori incessanti a fine partita; e l’ulteriore conferma è arrivata nella giornata di ieri con l’apertura della prevendita dei biglietti per il match di venerdì contro la Triestina. Nonostante qualche piccolo intoppo iniziale, i tifosi hanno preso d’assalto il sito di vivaticket, causando un blocco del server poi ripristinato a seguito di numerose segnalazioni. Solo ieri sono stati venduti 600 biglietti e in pochissime ore è stata esaurita la Curva Te.

Non molti i tagliandi a disposizione visto che la stragrande maggioranza dei posti è occupata dagli abbonati. Restano a disposizione solo i biglietti di tribuna. Questi i prezzi: Tribuna Centrale intero 35 euro, ridotto (under 16, donne, over 65) 25 euro; Tribuna Laterale Te e Cisa intero 25 euro, ridotto 20 euro; Poltronissima 70 euro. Bisogna inoltre capire ancora quanti saranno i tifosi in arrivo da Trieste. Dove il grande entusiasmo d’inizio stagione potrebbe essersi smorzato con i risultati negativi delle ultime giornate. Ieri anche l’esonero di Tesser. Insomma, situazione non semplice, ma certamente la Triestina è da considerarsi un osso duro e la società di viale Te conta di vedere un “Martelli” stracolmo per spronare la squadra in questa gara davvero molto delicata. Con una vittoria, il Mantova darebbe la stoccata definitiva alla Triestina nella corsa al primo posto. E’ insomma uno spartiacque importante del campionato. Ancora di più perchè il Mantova deve riscattare la sconfitta di Zanica e ripartire. Il popolo biancorosso ci crede ed è pronto a rispondere presente nella super sfida di venerdì sera. Immaginiamo che all’appello di Botturi (vedi pagina a fianco) ne seguiranno altri. Tra i tifosi virgiliani c’è davvero tanto fermento, non solo sui social. Il Mantova è tornato sulla bocca di tutti e continua ad esserlo nonostante la sconfitta subita contro l’Albinoleffe. Ora la società chiede l’aiuto del popolo biancorosso per ritrovare la via della vittoria. Considerata l’importanza del match, tra abbonati e biglietti venduti, si punta ad arrivare a 6.000 spettatori. Sarebbe davvero un bel colpo d’occhio.