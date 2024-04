Calcio Serie C – Verso Renate-Mantova: Possanzini recupera Burrai. Disponibili meno di 400 biglietti

MANTOVA Allenamento mattutino ieri per il Mantova, in vista della partita di lunedì a Meda (ore 20.45) contro il Renate. Buone notizie dal campo: Burrai ha lavorato col gruppo e sarà quindi a disposizione di mister Possanzini. Fuori soltanto Fiori (squalificato) e Maggioni (infortunato). Oggi allenamento al pomeriggio a Mantovanello, a porte chiuse. La seduta di domattina, invece, sarà aperta ai tifosi, che potranno così sostenere la squadra in vista del match che può valere la promozione in B. Il pullman biancorosso partirà per Meda verso le 18 di domenica, consapevole che potrebbe ritrovarsi a festeggiare lungo la strada, qualora il Padova (in campo alle 18.30) non battesse il Lumezzane.

In città non ci sarà il maxischermo, come potete leggere nelle pagine di cronaca. In compenso, saranno più di 1.000 i mantovani in partenza per Meda, con pullman e auto private. Oltre al settore ospiti, è andata esaurita una parte della tribuna centrale. Le altre due sezioni contano circa 380 biglietti ancora disponibili: sono in vendita su vivaticket.com al prezzo intero (commissioni comprese) di 17,25 euro e ridotto (donne, over 65 e under 18) di 12,02 euro.