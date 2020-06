Borgo Virgilio – Pizze per operatori sanitari e ospiti della casa di riposo

BORGO VIRGILIO Pizze gratuite (oltre che buonissime) per tutti gli ospiti, gli operatori sanitari e il personale di servizio della casa di riposo “I Girasoli” di Borgo Virgilio. Il lodevole gesto – che ha riscosso un grande apprezzamento anche a livello mediatico, superando in fretta i confini mantovani – arriva da Salvatore Burzese, titolare della pizzeria “Le Piramidi” di Cerese.

Già ad inizio emergenza il signor Burzese aveva offerto le sue pizze in segno di riconoscenza verso il personale ospedaliero che era in prima linea per combattere il virus, ma anche in questo frangente, dove il Covid sembra aver perso virulenza, non ha mancato di distinguersi preparando 8 metri di pizza per gli anziani della casa di riposo, i soggetti che hanno sofferto maggiormente l’isolamento sociale. «Il mio intento – racconta l’imprenditore – era strappare un piccolo sorriso agli ospiti della Rsa locale, provati da mesi di mancanza di relazioni, ma anche regalare una piccola gioia ai sanitari e al personale medico che ogni giorno si occupano della loro salute». E mai come in questo momento la pizza si fa portatrice di sani principi. A consegnarle nella Rsa di Cerese, con tutte le accortezze del caso, è stato il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Figliuolo, che ha speso parole di ringraziamento verso l’amico e concittadino: «Un grazie di cuore da parte di tutto lo staff de “I Girasoli” e dei miei colleghi di amministrazione a Salvatore, dimostratosi ancora una volta uomo generoso, altruista e nobile d’animo».

«Un bell’esempio di solidarietà – commenta il vicesindaco Elena Dall’Oca – capace di creare sinergia e regalare, allo stesso tempo, un po’ di spensieratezza alla comunità».

Al di là delle importanti iniziative di supporto e sostegno erogate dalle istituzioni e dai servizi sociali, resta sempre preziosa la generosità di chi privatamente può donare. E gesti come quello del signor Burzese fanno sicuramente la differenza.