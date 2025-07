Calcio Terza Categoria – La Cantera non cambia filosofia: “Puntiamo ancora sui giovani”

RODIGO Il nuovo presidente de La Cantera, Daniele Rossetti, subentrato a Franco Soresina, che ha lasciato per motivi di lavoro, è già parte attiva della società e ha le idee chiare sulla gestione: «Andremo avanti come abbiamo sempre fatto». Il progetto prosegue nel segno della continuità, anche sul piano tecnico. La prima squadra, che milita in Terza Categoria, è stata affidata ad Alessandro Mazzoni (nella foto), promosso dalla Juniores, proprio in linea con la filosofia del club. «Vogliamo continuare a valorizzare i nostri giovani – afferma Rossetti – e Mazzoni è la persona giusta, visto il lavoro svolto con i ragazzi nella scorsa stagione». Soddisfazione anche per il mercato: il direttore sportivo Dallabuona ha rinforzato la rosa senza snaturare l’identità della squadra. «Siamo contenti della campagna estiva, nessun rammarico – aggiunge il presidente -. L’obiettivo è giocarcela con tutti, dando spazio ai giovani e provando a fare bene in campionato senza però fare proclami».