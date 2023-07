Calcio Terza Categoria – La Casteldariese al vernissage

CASTEL D’ARIO Mercoledì sera vernissage per la Casteldariese ancora impegnata in Terza. Presenti il nuovo mister Lorenzo Buratto, il patron Simone Bussolotti, la vice Sara Slemer, il diesse Simone Saggiorato. C’era anche Caffini, che quindi approderà in bianconero. Obiettivo una crescita progressiva, per far risalire il calcio in una piazza blasonata. Il preparatore dei portieri sarà Sergio Savoncelli. I confermati: Aschieri, Benazzi, Bernardelli, Bottura, Loffredo, Sarno, Venturini e Zanoli, i nuovi: Bianchi, Caffini, Ciuca, Dosso, Elezi, Gazzoni, Gjeci, Iovine, Mirandola, Mondini, Patuzzo, Romano, Sogliani, Stocchini, Visentini, Andrea e Stefano Vincenzi,. Probabile anche l’innesto di Rattighieri.