Calcio Terza Categoria – Pegognaga, Ploia conferma mister Portioli

PEGOGNAGA In casa Sporting Pegognaga è già tempo di programmare la prossima stagione: il presidente Davide Ploia ha tutta l’intenzione di confermare alla guida della prima squadra, che milita in Terza categoria, mister Portioli. I rossoblù, del resto, stavano disputando un buon campionato e al momento dell’interruzione erano settimi in classifica, con 30 punti, insieme al Casaloldo. «Abbiamo affrontato il torneo – spiega il presidente – con una squadra composta in gran parte da giovani cresciuti nel nostro vivaio ed è questa una strada che percorreremo anche nei prossimi anni. Non avevamo particolari obiettivi di classifica per cui abbiamo affrontato tutte le gare senza particolari pressioni. Questo virus ha creato qualche problema all’interno della dirigenza: ora dovremo valutare quale sarà il budget a disposizione, ovvero verificare quanti saranno gli sponsor che ci daranno una mano. Contiamo inoltre di avere maggiori rapporti con le società vicine, per una proficua collaborazione».