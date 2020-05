Gallera (ass. Lombardia): “Ripartenza del mondo economico è fondamentale, ma vogliamo farlo in sicurezza”

MILANO “C’è un tavolo del presidente Fontana insieme alle categorie produttive e verificheremo se ci siano protocolli che garantiscano la sicurezza. Il tema della ripartenza del mondo economico è fondamentale anche per noi, vogliamo farlo in sicurezza ma vogliamo farlo”. E’ quanto ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, a Mattino 5. Sul fatto di anticipare le riaperture, ha aggiunto: “Vedremo. E’ chiaro che i bar e ristoranti sono i luoghi più sensibili. Noi abbiamo sempre detto: non quando ma come. Questa sarà una settimana molto intensa”