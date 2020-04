Calcio – Un male incurabile spezza la giovane vita di Zugno, ex Mantova e Suzzara

MANTOVA Una vita spezzata da un male incurabile a soli 31 anni. Non ce l’ha fatta l’ex giocatore di Mantova e Suzzara Damiano Zugno. Il cancro che aveva superato dopo un intervento chirurgico a fine 2018, è tornato negli ultimi mesi e non gli ha lasciato scampo.

Anche la società biancorossa ha voluto ricordare il suo ex giocatore con un post sui social: «La Società Mantova 1911, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa dell’ex giocatore biancorosso Damiano Zugno, porge alla famiglia le più sentite condoglianze».

Per lui anche l’esordio in B il 5 aprile 2008, a Rimini, con Brucato allenatore. In quella circostanza (col numero 34) subentrò a Calori nell’intervallo e venne purtroppo espulso all’80’ per doppia ammonizione. L’anno dopo finì al Suzzara, in Serie D, poi altre esperienze in Veneto con Calvi Noale, Spinea, Martellago, Edo Mestre e Zero Branco. Zugno avrebbe compiuto 32 anni ad agosto e nella vita svolgeva l’attività di professore di italiano e storia presso l’istituto Galilei di Treviso.