Calciomercato dilettanti – Castellana, ecco Favagrossa e… Bompieri. Suzzara, preso Garutti

MANTOVA Bel colpo della Castellana, che si rinforza in attacco con Andrea Favagrossa dall’Asola, a segno 9 volte nell’ultimo campionato. Venerdì è previsto un altro incontro con Bompieri, sempre più vicino a rientrare nel club goffredese. La Governolese punta a riportare alla base Kadric dal prestito alla Sere, mentre il portiere Modena si è preso del tempo per valutare l’offerta dei Pirati. Il Suzzara ufficializza a centrocampo Vezzani dal Rolo; è fatta anche per Garutti, altro fedelissimo di mister Bizzoccoli. Arrivano richieste dalla D (Bagnolese e Correggese) per Messori, mentre il Campagnola segue il centrocampista Vlad, che ha giocato nella Quarantolese. Detto della partenza di Andrea Favagrossa (se ne va anche il fratello Luca), per l’Asola ci sono comunque tante conferme: Levorato, Moreni, Iavarone, Somenzi, Torreggiani, Shima, Di Mango, Caldera, Brentonico e Buonaiuto. Il fantasista Chitò sta invece valutando altre offerte.

Nella giornata di ieri, intanto, sono andate a posto diverse pedine del puzzle degli allenatori. Cominciamo però dalla fumata grigia in casa San Lazzaro, che potrebbe annunciare oggi il sostituto di Stefano Negrini. Tutti gli indizi portano alla promozione al ruolo di “manager” di Michele Jacopetti, che ricoprirebbe così la doppia mansione di allenatore e direttore sportivo. «E’ una scelta che va ponderata al meglio» si limita a dire il presidente Valenza. Ma intanto, come dicevamo, diversi allenatori entrati nel casting del SanLa hanno trovato panchina. Come ad esempio Andrea Bellini, nuovo mister del Gonzaga. Sostituisce Marmiroli, che potrebbe portare con sè Farfare al Rullo. Bellini nell’ultima stagione ha allenato prima la Juniores regionale del Suzzara e poi la prima squadra in Promozione, sfiorando i play off. E’ un tecnico giovane, ma già molto apprezzato nell’ambiente proprio per la capacità di lanciare i ragazzi del vivaio. Anche la Serenissima ha ufficializzato il nuovo allenatore, confermando in pieno le notizie anticipate nei giorni scorsi. Sulla panchina dei biancazzurri siederà infatti Matteo Tenedini, che lascia quindi la Medolese dopo averla portata ad un passo (facciamo due) dalla Prima Categoria. Michele Baratti resta naturalmente in società con il ruolo di direttore sportivo.

Il Moglia si affida a Luigi Portioli, nell’ultima stagione alla guida del Pegognaga; mentre non sarà Rampani il nuovo allenatore del Quistello. Luca Guicciardi confermatissimo sulla panchina del Boca Juniors neopromosso in Seconda.