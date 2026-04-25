Auto – La Solferino Rally Pecso brilla nella prima gara di Autocross sulla pista di Veronella

Solferino Prima gara stagionale del Campionato Autocross e arrivano subito le prime soddisfazioni per la Solferino Rally Pecso. Sulla veloce pista di Veronella, in provincia di Verona, il giovane Nicholas Bonometti ha battagliato tutta la gara nelle zone alte della classifica, portando il proprio Kart Cross sul gradino più alto del podio e accaparrandosi il pieno dei punti in ottica campionato. Secondo posto di classe per Sara Arnaldini a bordo dell’A112Abarth e amaro ritiro per Alessandro Arnaldini su Fiat 850 Coupè per rottura meccanica.

In questo fine settima, sul circuito cittadino di Motteggiana, si correrà il terzo Formula Driver Racing Off Road. I portacolori del sodalizio virgiliano saranno Larosa-Arnaldini su Peugeot 205 GTI, Arena su Peugeot 106 A5, Mazzoleni-Bonometti su Citroen C2K10 e Cavazzini-Iavazzo su Peugeot 106 N2.