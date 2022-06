Ciclismo – Il guidizzolese Stefano Bacchi si fa onore alla Gf Milano-Sanremo

GUIDIZZOLO Il guidizzolese Stefano Bacchi, del Ciclo Club 77, ha partecipato all’edizione 2022 della Gf Milano-Sanremo, pedalata non competitiva sulla distanza di 297 km che si è svolta sullo stesso percorso della Classica di Primavera. E quindi partenza da Milano, attraversando la pianura lombarda e piemontese, per arrivare a scalare il Turchino e guadagnare così la Riviera ligure, fino al traguardo di Sanremo dopo aver scalato le mitiche salite della Cipressa e del Poggio. L’atleta virgiliano ha portato a termine la sua prestazione concludendo al 64° posto sui quasi 500 partenti. Un risultato più che positivo colto nella manifestazione ciclistica amatoriale più lunga a livello mondiale e che, nelle ultime edizioni, ha registrato la presenza anche di atleti provenienti da tutta Europa e di nazioni come Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa, Malesia, Brasile, Stati Uniti e Canada.