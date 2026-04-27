Infortunio sul lavoro a Suzzara: operaio 55een cade da un transpallet

SUZZARA – Nel primo pomeriggio di oggi, 27 aprile, si è verificato un infortunio sul lavoro a Suzzara, all’interno dei Magazzini Generali Fiduciari di Mantova in via Lombardia. Un operaio di 55 anni, impegnato nella movimentazione di prodotti alimentari all’interno di una cella del magazzino, è caduto da un transpallet battendo la testa a terra. Immediato l’intervento dei soccorsi: l’uomo è stato assistito sul posto e successivamente trasportato all’ospedale civile di Suzzara in codice verde. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dell’Ats per gli accertamenti del caso e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gonzaga, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.