Scontro fra un’auto e uno scooter a Governolo: ferito un 63enne di Poggio Rusco

GOVERNOLO (Roncoferraro) Incidente sull’Ostigliese a Governolo di Roncoferraro alle 11.15 di questa mattina. I mezzi coinvolti sono uno scooter ed un’autovettura. La conducente del veicolo, una 63enne di Roncoferraro, per cause in corso di accertamento collideva con il motociclo Suzuki condotto da un suo coetaneo di Poggio Rusco. Il motociclista veniva soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Civile di Mantova in codice giallo, non in pericolo di vita. Rilievi del sinistro a cura della Stazione Carabinieri di Sustinente.