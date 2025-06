Calciomercato dilettanti – Castiglione: c’è Scidone per l’attacco. Santagiuliana al Viadana: fatto! Mister Tinazzo torna al Buscoldo

Mantova Il mercato dilettanti è ormai entrato nel vivo e si registra un altro colpo importante del Castiglione, che ha preso l’attaccante Francesco Scidone, classe ’98, ex Ciliverghe e Darfo Boario, con trascorsi anche nel Casalromano: un innesto di peso per il reparto offensivo dei Mastini. In casa Governolese, il diesse Tavernelli incontrerà a breve Matteo Zaghi per valutare una possibile permanenza del centrocampista tra i Pirati. La Serenissima conferma Bottoli. Il Viadana ha chiuso per il difensore Ivan Santagiuliana. Mattia e Tommaso Bellini rientrano all’Union Team Marmirolo dalla Villimpentese. Braguzzi e Bonizzi potrebbero restare in gialloblù, nonostante l’interesse per il primo del Quistello. Che riabbraccia Adam Hilmi dopo la parentesi al Segnate e continua a seguire pure Giaretta e Filippo Sanseverino (Curtatone), anche se quest’ultimo sembra vicino al Suzzara. Davide e Matteo Bocchi passano all’Athletic Valli, nuova realtà nata dall’unione di Quarantolese e Sanmartinese, guidata da Rampani.

La Medolese prende Samuel Monselice dal Montichiari. Il Sermide lavora per l’arrivo di Zanasi dal Quistello, mentre saluteranno Guandalini, Saini e Amarai. A Casaloldo confermati, tra gli altri, Alemati, Accini, Cobelli, Ravagnati, Mazzoni, Ottoni, Righetti, Perteghella, Morelli e Bellotti; via invece Michielotto, Baltag e Zampolli (passato alla Medolese). Alessandro Tinazzo torna sulla panchina del Buscoldo, appena retrocesso in Terza, dopo l’esperienza al Reggiolo. Doppio colpo per la Casteldariese con Veronesi (ex Don Bosco) e Michele Luppi (Amatori Bonferraro). Stocchini e Ionel Hustiu hanno scelto invece il Trevenzuolo, dove gioca il fratello Valeriu.