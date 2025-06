Incendio alla Edilmont, distrutto un mezzo

CASTIGLIONE Questa mattina alle ore 6 circa in Castiglione delle Stiviere, via Busa 4, si sviluppava un incendio presso un capannone deposito della ditta “Edilmont”, ditta di costruzioni. Solamente un mezzo andava completamente distrutto. Trattasi di un Volvo Fh16. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere e Mantova, ed i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell’incendio, anche se i VV.FF. propendono per cause accidentali.