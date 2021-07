Calciomercato dilettanti – Castiglione: preso Dagani, ora Lauricella. Robur scatenata: sei colpi

Mantova Doppio colpo in vista per il Castiglione: i mastini hanno ormai in pugno l’esterno basso classe 2001 Jacopo Dagani, nell’ultima stagione al Ciliverge. Slitta ad oggi il giorno decisivo per l’ingaggio del forte esterno offensivo Nicolò Lauricella. Con queste due pedine, la squadra di mister Gianluca Manini prende una forma quasi definitiva: manca sempre un centravanti, che verrà trovato nelle prossime settimane dalla squadra di mercato rossoblù.

Scendiamo in Seconda Categoria dove la Robur Marmirolo è scatenata: i bianconeroverdi chiudono con La Cantera per il difensore centrale Azzi, ultima stagione al Soave, dal San Lazzaro giunge in prestito Sottili e dal Porto un altro collega di reparto, Benedini. A disposizione di mister Culpo ci saranno anche il difensore Abdelalli ex Casteldariese, mentre a breve dovrebbero chiudersi le trattative per il centrocampista Bazziga della Casteldariese e per l’attaccante Lo Re in passato alla Voltesi e bomber indiscusso delle categorie minori.

Edoardo Rossi resta al San Felice sul Panaro, sfumata la possibilità di ritornare al San Martino Speme neopromosso in D, mentre il difensore di Acquanegra Lorenzo Botturi si accasa al Piccardo Traversetolo (Eccellenza Crer) allenato da Notari suo mister nell’ultima stagione a Lentigione.