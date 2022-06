Powerchair hockey – Torneo Marmirolo: Warriors battuti dagli Sharks Monza in finale

MARMIROLO Domenica scorsa, al Palazzetto di Marmirolo, è andata in scena la prima edizione di “Marmirhockey”, un quadrangolare di powerchair hockey che ha visto il successo dei neo campioni d’Italia degli Sharks Monza, che in finale hanno sconfitto i padroni di casa dei Macron Warriors Viadana. Il risultato della finalissima, 12-6 per gli Sharks, premia indubbiamente il team monzese, ma la gara è stata bella e combattuta fino all’ultimo. Nella finale per il terzo posto, successo per 2-0 del Coco Loco Padova ai danni dei Wolves Bareggio, formazione di serie A2. Al di là del risultato sportivo, quella che si è vissuta è stata una grande festa di sport e di condivisione che ha ufficialmente chiuso la stagione agonistica 2021-2022. Una festa che si è potuta realizzare grazie alla disponibilità dell’Amministrazione locale di Marmirolo e all’impegno di tutte le persone che lavorano al fianco degli atleti consentendo di svolgere al meglio la loro attività sportiva. «Una giornata bella e impegnativa con tre mini-gare al mattino e la finalissima al pomeriggio. Gare che hanno detto tanto e ci hanno fatto capire a che livello è il cantiere di questo percorso tecnico – ha commentato a fine giornata Fabio Merlino, coach dei Warriors -. Mi è piaciuto molto l’approccio e la consapevolezza, mi è piaciuto meno il nervosismo in determinati momenti che ha destabilizzato l’andamento della gara. Dobbiamo essere bravi a gestire le emozioni. Nel complesso sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi, ho continuamente fatto girare tutti gli elementi perché è con tornei come questi che si alza il livello della rosa. Un applauso a tutti i miei ragazzi. Sono il mio orgoglio».