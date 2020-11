Fondazione Franchetti, Aldo Norsa riconfermato presidente

MANTOVA Aldo Norsa è stato riconfermato presidente della Fondazione Giuseppe Franchetti. Si è insediato ufficialmente il nuovo Cda dell’Istituto mantovano che ha sede in via Pescheria 22. La comunità ebraica ha confermato Aldo Norsa ed Emanuele Colorni, che sono stati nuovamente eletti presidente e vice, mentre su nomina del Comune di Mantova entrano a far parte del nuovo Consiglio Susanna Sassi (ex funzionario comunale e responsabile dell’Ufficio Unesco) e Frediano Sessi (scrittore e saggista). La Provincia ha riconfermato la nomina di Giampaolo Galeazzi.

“La funzione principale della Fondazione Franchetti è quella di assegnare borse di studio a giovani universitari mantovani meritevoli di non elevate condizioni economiche – ha sottolineato il presidente Norsa –, per questo a breve il nuovo Cda si riunirà per approvare il bando per l’anno accademico 2020/2021. Si tratta di un contributo economico importante per gli studenti e loro famiglie, specialmente in questo delicato periodo, con assegni di studio che vanno dai mille ai 2.500 euro”. Informazione e bandi sul sito Internet: www.istitutofranchetti.it .