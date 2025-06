Calciomercato dilettanti – Il Marmirolo prende Fornari, Marangi dalla Poggese alla Dinamo. River e Cannetese scatenate

Mantova Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per la conferma di Giovanni Arioli sulla panchina della Castellana: l’incontro potrebbe sancire l’intesa per la nuova stagione. La Poggese ha chiuso la conferma di Davide Luppi, bomber esperto e uomo simbolo dei biancazzurri. Colpo in attacco per l’Union Team Marmirolo, che ha prelevato dal Castelnuovo del Garda il classe 1995 Simone Fornari. Il club neroverde continua inoltre a lavorare per trattenere Cinti, ma non sarà facile. Rinviato ad oggi l’incontro fra la Governolese e Ayolade. La Dinamo Gonzaga non resta a guardare: ufficiale l’ingaggio di Nicolò Marangi, attaccante ex Poggese, mentre prosegue il dialogo per Nalini, elemento di grande esperienza e qualità. Salta il passaggio di Mariani della Villimpentese allo Sporting Club, che intanto si avvicina sempre più al ripescaggio in Promozione. In Seconda, sfuma all’Acquanegra l’arrivo di Pietta, che resterà alla Martelli Piadena. Campagna acquisti praticamente chiusa per la neopromossa River, che ha ufficializzato tre nuovi innesti: Eugen Shabanaj, centrocampista ex Serenissima, Alex Cottarelli, attaccante proveniente dal Bonferraro, e il centrale Luca Brondolin, che torna a giocare nel Mantovano dopo sette stagioni (ultima esperienza col Suzzara). Mossa importante in difesa della Voltesi, che si assicura Nicola Migliorini, ex Medolese. Il Quistello resta sulle tracce di Matar Jallow della Villimpentese, anche se la sua permanenza in gialloblù non è da escludere. Prende forma anche la rosa della Cannetese: tra i nuovi innesti figurano Capra e Fezzardi (ex Voltese), Marco Bini (ritorno dalla Rapid United), Nodari (ex Acquanegra), Tosoni (dal Robecco d’Oglio) e Grazioli (dal Castello Ostiano). In Terza, adesso. Il Casalmoro ha messo sotto contratto Pedretti dall’Acquanegra. L’UT San Giorgio completa un vero e proprio restyling pescando nei settori giovanili di Marmirolo e Union Team: Signorini, Gruppioni, Trolese, Villagrossi, Rossi, Singh e Schiavina sono i nuovi volti della rosa giallorossa.