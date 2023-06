Ciclismo Juniores f – Maddalena Lodi Rizzini seconda ai Campionati Italiani della pista

Dalmine (Bg) Si sono chiusi ieri a Dalmine (Bg) i campionati italiani della pista per la categoria juniores maschile e femminile. In questo contesto anche il ciclismo giovanile mantovano è riuscito a dire la sua grazie a Maddalena Lodi Rizzini, che veste i colori del team Ciclismo Insieme, ma che per l’occasione è stata convocata a far parte della rappresentativa lombarda. La juniores rodighese ancora una volta è riuscita a lasciare il segno su un palcoscenico di prestigio conquistando la medaglia d’argento nella specialità dello scratch. Lo scorso anno, invece, si è laureata campionessa provinciale della pista per il Veneto; comitato che puntava ad averla tra le sue fila anche in questa occasione. Lei ha scelto, invece, di difendere i colori del comitato lombardo in quanto residente nel Mantovano. Maddalena ha ingaggiato, proprio nell’atto conclusivo dei Tricolori, un entusiasmante duello con Irma Siri, atleta che in questo contesto rappresentava l’Fci Liguria. Alla fine si è dovuta accontentare della piazza d’onore. (p)