Basket Serie A2 maschile – Ferrara: “Staff, in difesa siamo sulla strada giusta”

MANTOVA Tre vittorie su tre per il tecnico Gennaro Di Carlo da quando si è seduto sulla panchina degli Stings. Dopo Udine e Verona, cade anche Casale Monferrato. Due vittorie su tre in trasferta e quella in Piemonte dopo una partita che è sempre stata nelle mani di Ghersetti e compagni, grazie a una intensità in difesa che ha fatto la differenza da subito. Protagonista l’ala-pivot Matteo Ferrara, schierato ancora una volta nello starting five: «La reazione richiesta è arrivata. E con Casale abbiamo ottenuto una vittoria convincente, sfruttando l’occasione che si è presentata. Casale senza Redivo e Donzelli poteva essere in difficoltà e siamo scesi in campo per fare la nostra partita, provando a difendere anche meglio di come avevamo fatto con Udine e Verona. Fisicamente e difensivamente lo scopo era quello di stancare gli avversari. Non era importante fare i fenomeni dopo due vittorie, ma continuare con l’atteggiamento giusto soprattutto in difesa. E così è stato perché nel primo tempo abbiamo concesso solo 24 punti. Il nuovo tecnico appena arrivato ci ha preso in disparte uno ad uno dando a ciascuno obiettivi chiari e indicazioni precise. In questo modo ci ha un po’ punti nell’orgoglio e ci ha dato… una botta di responsabilizzazione individuale e collettiva che è stata la scintilla per cambiare». “Ferro” ha trovato fiducia da parte del nuovo tecnico. «Giocare dall’inizio fa piacere ma mi sento responsabilizzato perché a Udine mi ha tenuto in campo anche quando è entrato Mario. Una bella iniezione di fiducia con l’aiuto di Ghersetti che mi conosce da un po’, mi capisce al volo e mi aiuta tanto. Mi sa dire anche cose dure ma mi sostiene sempre. Poi vedere che le rotazioni stanno funzionando è un aspetto positivo in più». Matteo guarda agli obiettivi futuri: «La classifica è molto corta e può cambiare velocemente sia in negativo che in positivo. Ci attendono due scontri diretti fuori casa e vedremo. Margini di miglioramento? In difesa siamo sulla strada giusta mentre in attacco dobbiamo essere più lucidi e il coach si lamenta perché non sempre siamo concentrati al massimo nell’esecuzione dei tiri. Anche Dertona non è imbattibile e l’equilibrio che regna sovrano fa in modo che il campionato sia divertente. E dietro l’angolo ci sono tanti dolori ma anche tante gioie». Ferro ci lascia con due parole sui tifosi. «Pensate solo al derby con Verona senza pubblico, e considerato il periodo che attraversiamo, avere il pubblico sarebbe il massimo».