Calciomercato Dilettanti – San Lazzaro: idea Ingardi. Suzzara, scatto per Rasini

MANTOVA Il San Lazzaro si prepara a varare un organico ancora una volta all’insegna della linea verde, ma potrebbe presto inserire in organico un giocatore di grande esperienza e di grande caratura, in grado di mettersi a disposizione del tecnico Stefano Negrini, per aiutare i tanti giovani in organico. Si tratta dell’ex giocatore di Mantova, Centese, Reno Centese, Scandianese e Cervia, tra le altre, Matteo Ingardi.

Classe 1980, Ingardi ha vissuto tutta la carriera nei campionati emiliani e potrebbe chiudere il cerchio proprio in biancazzurro, agli ordini dell’amico Negrini. Entrambi, infatti, sono originari di Ostiglia e amici da tempo. Bisognerà vedere se un innesto del genere si sposerà con la filosofia biancoceleste: per Ingardi potrebbe essere pronto un ingaggio “a gettone” a cui le parti starebbero pensando. La suggestione c’è, come al solito, se son rose fioriranno.

Intanto il team cittadino è sempre al centro delle trattative, specialmente per i molti atleti appetiti da diverse compagini mantovane: ormai definito l’accordo con Azzali. Il centrale difensivo ha già un’intesa col diesse Carlo Piccinini da giorni, ma essendo il difensore vincolato con il SanLa, bisognerà trovare un accordo per lo svincolo. La soluzione potrebbe essere quella di girare il 2002 Colorni, pallino di mister Negrini, ai biancazzurri. Vedremo. Ma non c’è solo questo affare in ballo tra le società: è stata avanzata una richiesta ufficiale anche per Rasini, che si starebbe convincendo a scendere in Prima Categoria: il Mozzecane resta sempre alla finestra, in seconda battuta c’è sempre una richiesta della Castellana, che però nelle ultime settimane non si sarebbe mossa ufficialmente per il ragazzo. Per quanto riguarda le conferme, il SanLa spera di trattenere Cabroni, che ha richieste dai tornei emiliani: Rolo e San Felice.

L’Asola intanto pensa a rinforzare l’organico in mano a mister Lamberto Tavelli: arriverà in biancorosso il centrocampista ex Olimpia Torreggiani, classe 1996, che sarà aggregato alla rosa. Una scommessa ponderata per un ragazzo che si vuole rimettere in gioco in Promozione. Non è andata in porto ieri pomeriggio la trattativa per il passaggio al Cavezzo dell’estremo difensore Rufo e dell’attaccante Cesare Borghi, tutto rimandato ai prossimi giorni. Su Edo Rossi dopo San Felice sul Panaro e Rolo si è inserito il Mozzecane. Il Luzzara ha presentato il portiere Errera, un colpo che vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi. L’attaccante del Viadana Nicolò Varotti è stato ceduto alla Povigliese, rivieraschi sempre in trattativa von la Futura per la cessione di Baruffaldi, Manzoli e Ternardi. Il difensore Leonardo Piccinelli resta anche per la prossima stagione alla Ceresarese, che conferma il preparatore atletico Alberto Felchilcher.