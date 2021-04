Scuole superiori mantovane in presenza a metà fino al 30

MANTOVA – In un contesto provinciale in cui si registra attualmente un livello dei nuovi contagi da Covid-19 sensibilmente superiore alla media regionale è stato deciso di mantenere al 50% l’attività didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Questo l’esito dell’incontro di ieri del Tavolo tecnico di raccordo del Sistema scolastico e del Sistema del Trasporto Pubblico Locale tenutosi in prefettura. Si tratta quindi di una soluzione dettata da scelte prudenziali vista l’attuale situazione sanitaria sul territorio, e questa è stata prorogata al 30 aprile prossimo, salvo interventi normativi di modifica dell’attuale range di riferimento per la didattica in presenza, per la quale il Tavolo ha ritenuto l’applicazione della percentuale indicata compatibile con le esigenze cautelari sopra rappresentate e con il limite di riempimento degli autobus tuttora fissato al 50% dei posti disponibili sui mezzi pubblici.