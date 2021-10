Cambia la viabilità in piazzale di Porta Cerese e nelle vie vicine in coincidenza con l’incontro di calcio tra il Mantova e il Lecco

MANTOVA Nella giornata di domenica 17 ottobre cambierà la viabilità in piazzale di Porta Cerese e nelle vie vicine in coincidenza con l’incontro di calcio tra il Mantova e il Lecco. Dalle 15.30 alle 20.30, fino al deflusso completo dei tifosi, e comunque fino a quando è necessario, scatterà il divieto di transito. Ai tifosi locali sarà consentito il transito in viale Te e piazzale Montelungo da piazzale Vittorio Veneto e viale Isonzo, mediante l’apertura del cancello delle Aquile. Inoltre, in zona sarà vietata la sosta con rimozione coatta dalle 12 alle 20.30.