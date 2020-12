“Stanno tutti bene”. Non risultano problemi tra i primi 50 vaccinati

MANTOVA – Buona la prima, nel senso di prima giornata di vaccinazione dal Covid. Il V-Day After, stando a quanto appreso, sta procedendo nel migliore dei modi per i 50 “pionieri” che l’altro ieri si sono sottoposti alla vaccinazione nel nuovo punto istituito al Poma. Nessuno avrebbe avuto particolari problemi, tanto che questo vaccino si sarebbe rivelato meno fastidioso del normale vaccino anti-influenzale. Tra i primi 50 (inizialmente le dosi per il V-Day di Mantova dovevano essere 70, ndr) c’erano medici, infermieri e dirigenti del settore sanitario pubblico e privato. Il primo ad essere vaccinato è stato Piero Parenti, medico di base di Canneto. Quello somministrato l’altro ieri, prodotto da Pfizer-Biontech, è un tipo di vaccino molto “pulito” stando a quel che riferiscono gli addetti ai lavori, trattandosi di un vaccino sintetico e quindi non soggetto a colture cellulari. Per quel che riguarda gli effetti collaterali si sarebbero registrati episodi di allergia nell’ordine di 7 casi su un milione di somministrazioni.