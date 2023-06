Palazzi, a Colle Aperto, mai più “magoni”

MANTOVA Un milione e duecentomila euro di soldi dei mantovani per abbattere il “magone”. Continua il tour della giunta Palazzi nei quartieri della città. Ieri sera l’amministrazione ha fatto nell’abitato di Colle Aperto. «Siamo felici – commenta il sindaco Mattia Palazzi – perché l’impegno che ci eravamo presi riusciamo a mantenerlo: entro il mese di settembre partono i lavori per abbattere il “magone” in questo quartiere». Una partita lunga, difficile e impegnativa per il portafoglio comunale per circa 300mila euro; altre centinaia di migliaia di euro serviranno per abbatterla. C’è tempo anche per un accenno alla fine del mandato di primo cittadino «Io, tra due anni, scado – continua Palazzi- mi ero promesso di abbattere tutti i magoni, senza possibilità commerciale, e questo di Colle Aperto è l’ultimo».

La scelta di abbattere e non costruire è ponderata: «Sono mesi che non escono bandi del Pnrr per i comuni, per costruire – conclude il sindaco – e non volevamo costruire una nuova struttura senza la sicurezza di darle un futuro certo. Per ora lo abbattiamo e riqualifichiamo il quartiere. Per altre costruzioni, ci sarà tempo».

«Abbattendo l’immobile – continua l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli – l’area diventa di proprietà del Comune. Al posto verrà creata un’area di rigenerazione con spazi verdi e parcheggi». (abb)