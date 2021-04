Canoa – Canottieri Mincio: Campari e Vesentini in azzurro

MANTOVA Canottieri Mincio in festa. Alessio Campari e Sara Vesentini sono stati convocati da Ezio Caldognetto, dt dell’attività giovanile del settore velocità, per il raduno azzurro dell’U21 e 23 a Milano. Da giovedì via alla preparazione per la gara Internazionale all’Idroscalo del 23 aprile, che prende il posto per quest’anno del “nostro” Trofeo Sparafucile. Dovrebbe però tornare sulle acque del Lago Inferiore nel 2022. Per Sara si tratta dell’ennesima conferma, che accende anche una piccola speranza per Tokio 2021. All’Idroscalo sarà in gara nel K2 con Sara Daldoss (Canottieri Padova), mentre l’altro armo giovanile sarà formato da Marigo e Zironi. Il primo equipaggio azzurro al traguardo verrà scelto per rappresentare l’Italia alle gare di selezione Olimpica. Per Alessio la convocazione ha il sapore di un “ritorno al futuro”: nel 2017 era stato convocato e poi aveva concluso la stagione vincendo il titolo di categoria Ragazzi. Incrociamo le dita perchè si possa replicare anche in questo 2021.