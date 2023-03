Canoa Italiani Maratona – Canottieri Mincio, doppio tricolore. Bronzo per la Lega Navale

San Giorgio di Nogaro Si sono chiusi ieri con la seconda giornata i Campionati Italiani di Canoa Maratona. Sul fiume Corno si sono dati battaglia, nelle diverse categorie, 535 atleti in rappresenta di ben 74 società provenienti da tutta Italia. In acqua tutti migliori interpreti della disciplina di resistenza e versatilità. Presenti anche la Canottieri Mincio e la Lega Navale Mantova che si sono messe in evidenza. Per il club di Cittadella, nel K2 Senior femminile Chiara Nasi ed Emma Rodelli si sono laureate campionesse d’Italia. Stesso risultato ma nell’Under 23 per il K2 formato dalle azzurre Elena Ricchiero e Sara Vesentini. Nel K2 Ragazzi secondo anno Andrea Alberini e Luigi Pezzini si sono piazzati noni. Un risultato positivo per loro visto che Andrea è un primo anno. Bravissimi anche gli atleti della Lega Navale. Dopo i piazzamenti di sabato nelle gare singole, ieri nel K2 Senior misto Alessandro Millia e Ingrid Agostelli hanno conquistato la medaglia di bronzo.