Aumento esponenziale dei contagi in Lombardia: 3.251 in più per un totale di 25.515. Gallera: “Questi i probabili giorni del picco”

MILANO – I dati di Regione Lombardia dati dall’assessore Giulio Gallera pochi minuti fa in conferenza stampa non sono per nulla confortanti: 25.515 il numero totale dei positivi lombardi (+3.251) e 3095 i decetuti (+546). Mentre sono 2039 i pazienti in via di dimissioni tra i quali anche il paziente numero uno, il giovane Mattia che il 18 febbraio si presentò al pronto soccorso di Codogno con i chiari sintomi di Covid-19

Come ha spiegato l’assessore Gallera sono quesi i numeri che ci si aspettava visto che come ha detto lo stesso Gallera questi, oggi (sabato 22 marzo) e domani, sono i giorni che dovrebbero registrare i picchi di contagio e purtroppo di decessi

“Come abbiamo potuto constatare i numero che vi sto raccontando sono veramente alti ma contiamo di potere già da lunedì a vedere una sorta di inflessione visto che saremmo al 14 giorno dalla chiusura totale imposta dal decreto legge. Dobbiamo comunque continuare ad ottemperare alle restrizioni perchè solo così possiamo otterene l’obbiettivo prefissato: abbassare i contagi”