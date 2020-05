In Lombardia aumentano i decessi, oggi 222. A Mantova solo due nuovi positivi

MILANO – Aumentano i decessi e anche, se pur di poco, i contagiati. Secondo i dati di Regione Lombardia, infatti, i morti per Covid sono raddoppiati rispetto a ieri, martedì 4 maggio, per un totale 222. Mentre i positivi sono 634, superiori a quelli dei due giorni precedenti. Continuano a calare i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Nel mantovano sono stati riscontrati solo due nuovi casi.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 79.369 (+634)

– i decessi: 14.611 (+222)

ieri: 14.389 (+95)

– in terapia intensiva: 480 (-29)

– i ricoverati non in terapia

– i tamponi effettuati: 439.806 (+14.516)

I casi per provincia:

MANTOVA: 3.217 (+2)

Bergamo: 11.587 (+37)

Brescia: 13.267 (+99)

Como: 3.401 (+37)

Cremona: 6.151 (+21)

Lecco: 2.381 (+10)

Lodi: 3.155 (+41)

Monza Brianza: 4.893 (+12)

Milano: 20.711 (+243)

Pavia: 4.621 (+70)

Sondrio: 1.230 (+7)

Varese: 3.018 (+67)

e 1.737 in corso di verifica