Ciclismo dilettanti – Memorial Mantovani: volata da applausi a Castel d’Ario, vince Anniballi

CASTEL D’ARIO Con uno sprint di grande spessore tecnico, Lorenzo Anniballi si è imposto ieri a Castel d’Ario, conquistando il 36° Memorial Vincenzo Mantovani. La classica di Pasqua ha ancora una volta confermato il suo prestigio, richiamando un folto pubblico di appassionati e sportivi. Anche quest’anno l’evento è stato organizzato con cura dall’Uc Ceresarese, grazie al pieno e convinto sostegno del patron Claudio Mantovani, titolare della Moa Sport Nalini. Al fianco del team guidato dal presidente Simone Pezzini, hanno collaborato una cinquantina di volontari, compresi numerosi appassionati provenienti da Sorgà (Vr) e Roncolevà, oltre al Comune di Castel d’Ario e al Comitato provinciale Fci. Ai nastri di partenza si sono presentati poco meno di 200 corridori tra Under 23 ed Elite, pronti a darsi battaglia sui due circuiti previsti. Prima dell’inizio della gara, si è svolto un momento toccante: una delegazione di atleti, insieme a Claudio Mantovani e Simone Pezzini, ha reso omaggio alla memoria di Vincenzo Mantovani con la posa di un mazzo di fiori sulla sua tomba.

La giornata si è rivelata ricca di emozioni, grazie anche alla grande prova del mantovano Damiano Lavelli, 19enne voltese del Sissio Team, che ha lottato fino alla fine e ha conquistato un meritato terzo posto. Sul podio, insieme a lui e al vincitore romagnolo, è salito anche Antonio Bonaldo (Padovani), secondo al traguardo. I 140 chilometri del percorso, suddivisi in dieci tornate del circuito lungo da 12,8 km e tre giri del tratto corto da 4 km, sono stati teatro di numerosi tentativi di fuga, tutti però rintuzzati dal gruppo. Il tracciato pianeggiante ha favorito i velocisti e, a differenza di alcune edizioni passate, quest’anno le squadre con sprinter di livello hanno controllato con attenzione ogni fase della corsa, consapevoli dei pericoli legati all’ingresso nel circuito cittadino breve. Nel finale, a provare a rompere l’equilibrio sono stati Andrii Zozulia (Nazionale Ucraina), Eric Venturini (Overall Tre Colli) e Lorenzo Marangoni (Solme Olmo), ma il loro tentativo è stato annullato. Subito dopo, hanno provato a prendere il comando Raffaele Veneri (Sissio Team) e Manuel Dovesi (Goodshop Yoyogurt), anch’essi ripresi. La corsa si è quindi decisa in volata, e Anniballi ha avuto la meglio su tutti, tagliando per primo il traguardo. A seguire le varie fasi della prestigiosa manifestazione erano presenti, tra gli altri, il presidente della Fci Lombardia Stefano Pedrinazzi, il consigliere regionale Adriano Roverselli, il responsabile tecnico della categoria Gabriele Peruzzo, il presidente provinciale Fausto Armanini con il suo vice Giovanni Comparin. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Daniela Castro e il vicesindaco Mara Spanavello.