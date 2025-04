Calcio a 5 Serie A2 Elite – Saviatesta verso la sfida clou col Mestre: sarà una bolgia

MANTOVA Sale la febbre per la sfida decisiva per il girone A della Serie A2 Elite di calcio a 5: il 25 aprile alle 20.30 il Saviatesta Mantova capolista sfiderà La Fenice Mestre, seconda classificata a un solo punto dai virgiliani, nella gara che probabilmente determinerà la squadra che vincerà il campionato e staccherà il pass per la massima categoria.

La novità è che la partita si giocherà, con ogni probabilità al PalaSguaitzer: c’è già il sì della San Lazzaro, che gestisce l’impianto, mentre si attendono alcuni documenti dal Comune di Mantova per completare la richiesta, già preannunciata alla Divisione. Si tratta comunque di una questione meramente burocratica, che dovrebbe essere risolta già martedì prossimo. Nel frattempo è stato effettuato il sopralluogo di omologazione: si potrà giocare senza prescrizioni. Quella del PalaSguaitzer più di un’opzione è una necessità: già opzionati 300 biglietti, un centinaio dei quali da parte veneta. Insufficiente dunque la capienza del Neolù, mentre nell’altro impianto potrebbero trovare posto poco meno di 450 spettatori.

«Una partita clou, speriamo che possano venire tanti tifosi virgiliani del calcio a 11, che non potranno essere di Cremona – dice il dg Cristiano Rondelli -, so che i nostri affezionati supporter stanno preparando anche una bella coreografia con bandierine biancorosse». Sarà possibile assistere al match anche sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.

Intanto la squadra biancorossa dovrebbe effettuare alcuni allenamenti preparatori proprio nell’impianto, per saggiare le condizioni del parquet e prendere confidenza. Per quanto riguarda, invece, l’infermeria, sono da valutare con attenzione le condizioni del portiere titolare Casassa e di capitan Leleco. Entrambi vorranno essere della partita, e faranno di tutto per non mancare.