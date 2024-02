Calcio a 5 Serie D – La Voltese fa man bassa nel derby in città, Remax Bozzolo sconfitta a Calcinato

Mantova La seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D ha proposto il derby tra Città di Mantova e Polisportiva Voltese. Un match a senso unico, dominato dall’inizio alla fine dal team collinare, che si è imposto con un perentorio 9-0 sigillato dalle reti di Alushani, Andreoli (tripletta per entrambi), Castellini (doppietta) e Simoncelli. Con questa vittoria, seconda consecutiva in altrettante gare giocate nel nuovo anno, la Voltese ha ribadito la supremazia cittadina e con il suo sesto posto, a quota 21 punti, strizza l’occhio ad obiettivi di classifica ambiziosi. E’ invece un momentaccio per il Città di Mantova, che ha iniziato malissimo il girone di ritorno ed è sempre penultimo. Anche la Remax Golden House è ancora a secco nel 2024, sconfitta venerdì sera per 4-2 dal Calcinato. Il team bozzolese ha comunque destato una buona impressione al cospetto della seconda forza del girone e può guardare con fiducia ai prossimi impegni contro squadre maggiormente alla portata.