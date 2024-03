Nicolò Barretta presenta il suo ultimo libro, figlio del lockdown

MANTOVA Paolino e Riccardo sono i due protagonisti del nuovo libro di Nicolò Barretta, “La clinica dei misteri”, presentato ieri nella Sala delle Capriate. Mantovano, classe 1986, Barretta è docente di discipline letterarie e linguistiche, oltre che nostro collaboratore e redattore per produzioni televisive nazionali. In una sala gremita di colleghi docenti e molti giovani, nonché dopo un momento dedicato al firma copie, la presentazione è stata arricchita da momenti musicali grazie al giovane pianista Pier Francesco Pasetto: l’autore ha dialogato con il giornalista Werther Gorni e con la docente e saggista Sandra Manzella, toccando i temi trattati nel libro, edito da Il Rio edizioni. Dopo un ricordo a Riccardo Braglia, critico d’arte recentemente scomparso, Gorni ha sottolineato il linguaggio scorrevole dello scritto, che è una sorta di viaggio tra la realtà e la fantasia. «Tutto è nato dalla mia passione per alcuni programmi televisivi – ha spiegato Barretta – come la trasmissione Telethon: mi aveva colpito la storia di un bambino malato di distrofia muscolare di Duchenne, come Paolino il protagonista del romanzo». Con l’autrice Manzella poi, lo scrittore ha approfondito diverse tematiche dell’opera, come l’amicizia tra i due ragazzi, il concetto di famiglia, il passaggio dei piani temporali della narrazione, focalizzandosi inoltre sull’ambientazione, sul carattere forte di Paolino e sul fatto che molti personaggi sono ispirati a persone conosciute nella vita reale. Appassionato di cinema e di serie tv, Barretta nel libro inserisce anche una certa dose di leggerezza, «quella che porto in classe tra i miei studenti», svelando come l’opera sia nata durante il primo lockdown: «Inizialmente pensavo di organizzare con i miei allievi un laboratorio di scrittura creativa, ma successivamente, l’ho proposto ad alcuni amici che lo hanno letto con gli occhi del fanciullo». Un romanzo che fonde realtà, fantasia e una vena thriller: non ci resta che leggerlo.