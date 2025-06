Ciclismo – Dominio Mincio Chiese a Casaloldo

MANTOVA Grande successo per il 2° Trofeo Amici del Ciclismo di Casaloldo, la notturna tipo pista che ha richiamato oltre un centinaio di atleti delle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. A distinguersi, in particolare, sono stati i portacolori delle società mantovane Mincio Chiese, Ciclo Club 77 e Allgor Tatobike. Organizzata dal Mincio Chiese, la manifestazione – incentrata sulla spettacolare specialità della corsa a punti – ha regalato emozioni e spettacolo. Al fianco degli organizzatori si sono schierati il Comune di Casaloldo, il Comitato provinciale Fci e il gruppo Festa dell’Estate. La corsa della categoria Allievi è stata dominata dai ragazzi del Mincio Chiese con il vincitore Lorenzo Atti che ha preceduto nell’ordine i compagni di squadra Paolo Bocchi (2°), Simone Bolzoni (3°), Diego Frer (4°) e Lorenzo Maestrini (6°). Tra gli Esordienti del 2° anno, Filippo Mazzi ha conquistato un brillante secondo posto, mentre Nicolò Belli si è piazzato quarto. Mincio Chiese sugli scudi anche tra i 1° anno: vittoria di Giulio Zunica, terzo Nicolae Roman e sesto Gabriele Decò.

Ottimi risultati per i mantovani anche tra i Giovanissimi: nella G4 Marlon Quiroga Ramas (Allgor Tatobike) ha centrato la piazza d’onore, stesso piazzamento ottenuto dal compagno Elia Marassi nella G5. In campo femminile si è messa in evidenza Ester Messetti (Mincio Chiese), prima classificata. Nella G6, Leonardo Mai (MC) ha chiuso secondo, Diego Bertucci (AT) terzo e Mattia Araldi (MC) quinto.