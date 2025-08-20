Ciclismo – Edo Affini in gara al 20° Renewi, Maria Acuti ai Mondiali

MANTOVA Conclusa la pausa del post Tour de France, Edoardo Affini del Visma Lease a Bike è tornato in sella e nei giorni scorsi si è tolto la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio. Il campione di Buscoldo, infatti, in Olanda si è imposto nel Spektakel di van Steenwijk, uno dei tanti criterium serali allestiti in questo periodo. Edoardo al termine di una prova di grande carattere ha festeggiato l’alloro ponendosi alle spalle atleti quali Danny Van Poppel del Red Bull Bora Hansgrohe e Tim Naberman del Team Picnic Post Nl. Dopo questo successo, ha partecipato alla Classica di Amburgo e poi da oggi, sino a domenica, sarà al 20° Renewi, vetrina a tappe sulle strade dei Paesi Bassi e del Belgio. Sempre oggi, ma sul velodromo di Pescantina (Vr), saranno impegnati nel Gp Lavorazione Metalli Mario De Beni gli Esordienti e gli Allievi del Mincio Chiese. Sempre per la pista, l’ostigliese Maria Acuti del Biesse Carrera è stata convocata i Mondiali da oggi e sino a domenica as Apeldoorn (Paesi Bassi).