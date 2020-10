Calcio 1ª Crer – Viadana, mirino puntato sul Montecavolo

VIADANA A meno di sorprese dell’ultima ora, il Viadana sarà in campo domani a Praticello di Quattro Castella (ore 14.30) per affrontare nella terza giornata di campionato il Montecavolo, che al pari dei rivieraschi (ma con una gara giocata in più) è ancora fermo al palo, avendo perso la prima in casa col Real Casina, poi il derby col Quattro Castella. Tra le gare di domani è stata rinviata Atletico Montagna-Virtus Libertas.

I gialloblù, come è noto, hanno disputato solo una partita, quella del primo turno a Massenzatico con la Virtus Libertas, che si è imposta in rimonta. Mentre è stata rinviata la gara col Levante che si sarebbe dovuta disputare domenica scorsa al Comunale.

E’ stata una settimana travagliata, in casa gialloblù, a causa del divieto di allenarsi, che è rientrato con la nuova ordinanza della regione che consente sedute individuali, senza contatto, né partitelle. Una situazione non certo ideale per preparare la gara di domani, ma che comunque permette ai canarini di lavorare sul proprio campo, senza dover cercare ospitalità fuori regione. Anche la prossima gara casalinga contro l’Original Bhoys, in programma l’1 novembre, si dovrebbe giocare a Viadana.

«Domenica affronteremo una squadra che giocherà con il coltello fra i denti per cercare di cancellare lo zero in classifica – afferma il diesse Damiano Mazzieri tornando sul match contro il Montecavolo – giocare da loro non è mai semplice, ricordo sfide infuocate in Promozione ed Eccellenza. Ma anche noi abbiamo voglia di riscatto, non meritavamo di perdere la prima partita e andremo in campo per riprenderci i punti lasciati alla Virtus Libertas». Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Marco Nebbioli. «Non conosco molto del Montecavolo – ammette – ci giocano alcuni dei miei compagni a Campegine, nella mia ultima stagione da calciatore: ci siamo sentiti in questi giorni, fa piacere ritrovarli, spero di fare loro uno scherzetto». Assenti, tra i canarini, Accialini, Mortini e Parisi, torna Calliku che parte però dalla panchina.

Il Viadana, come si ricorderà, ha passato il primo turno di Coppa Emilia; tornerà in campo in questa manifestazione mercoledì 11 novembre, ma non si conosce ancora il nome dell’avversario.