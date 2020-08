Sbanda e finisce nel canale pieno d’acqua, illeso

ROVERBELLA Sbanda con l’auto, finisce in un canale pieno d’acqua e si salva.

Un uomo di 54 anni ieri mattina prima dell’alba è uscito di strada con la sua auto. Il 54enne stava guidando tra Roverbella e Marengo quando ha perso il controllo del veicolo. Il guidatore, che non ha riportato gravi ferite, è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo della vettura che dopo pochi minuti si era completamente inabissata nel corso d’acqua grazie anche all’intervento dei Vigili del Fuoco di Mantova. L’ambulanza, arrivata sul posto allertata da alcuni passanti, ha trasportato l’uomo in ospedale a Mantova per alcuni controlli anche se le sue condizioni erano buone. I vigili del fuoco di Mantova hanno infine estratto il mezzo dall’acqua.