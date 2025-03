Ciclismo – I Giovanissimi tornano a correre a Medole: il 6 aprile c’è il Trofeo Cmm

MEDOLE Il ciclismo giovanile torna sulle strade di Medole e lo fa grazie alle sinergie individuate tra il Ciclo Club 77, società organizzatrice dell’appuntamento del 6 aprile, il Comune, i vertici dell’azienda locale Cmm ed i dirigenti del Comitato provinciale Fci. L’appuntamento è stato presentato ieri sera a Medole in sala consigliare alla presenza non solo dei promotori del progetto, ma pure di molti appassionati ed anche addetti ai lavori. La gara avrà come protagonisti i Giovanissimi, ovvero ragazzi e ragazze di età compresa tra i 7 e i 12 anni per la parte agonistica, mentre dai 4 ai 6 anni per quella promozionale. Il ritorno dei baby a Medole, infatti, arriva dopo un lungo periodo di pausa. In queste settimane si è lavorato sodo perché il digiuno da parte degli sportivi locali si concludesse. Ora si è gettato il seme che tutti si augurano possa dare i propri frutti nel futuro.

Il via del Trofeo Cmm verrà dato alle ore 16. Si correrà su un circuito locale della lunghezza di 1 km. La manifestazione segnerà l’avvio della nuova stagione in terra mantovana per i Giovanissimi.