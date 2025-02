Ciclismo – I mantovani del Sissio Team in rampa di lancio: debutto il 22 alla Firenze-Empoli

Mantova Con la tradizionale passerella di presentazione della squadra e dello staff tecnico, sabato scorso ha preso ufficialmente il via la nuova stagione agonistica del Sissio Team. L’evento si è svolto al ristorante pizzeria “Al Castel” di Brentino Belluno (Verona) in un clima di grande entusiasmo, alla presenza non solo del gruppo dirigente della società, ma anche di numerosi sostenitori. Tra gli ospiti erano presenti il patron Liotto, fornitore delle biciclette, un rappresentante della Nalini Moa Sport, azienda mantovana che cura l’abbigliamento tecnico della squadra, e il medico sociale Cordioli.

Per la stagione 2025, il team scaligero ha deciso di puntare su un mix di esperienza e giovani talenti, tra cui quattro promettenti atleti mantovani desiderosi di emergere. Saranno dodici gli atleti che vestiranno i colori della squadra, con il ruolo di capitano affidato all’esperto élite mantovano Gianluca Cordioli, di ritorno al Sissio Team dopo una stagione alla Trevigiani. Tra i nuovi innesti figurano gli altri tre corridori mantovani, debuttanti nella categoria Under 23: Damiano Lavelli e Kevin Lanzarotto, entrambi provenienti dalla Biesse Carrera, e Stefano Leali, reduce dall’esperienza con la Zalf.

Il direttore sportivo Marco Toffali, affiancato in ammiraglia dalla moglie Claudia Pelanda, ha già definito il calendario dei primi impegni stagionali. Sabato 22 febbraio, Lavelli, Leali e Cordioli saranno al via della Firenze-Empoli, mentre Lanzarotto prenderà parte alla Coppa San Geo. Il giorno successivo, il trio gareggerà a Torre di Fucecchio e Lanzarotto sarà impegnato a Misano.