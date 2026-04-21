Ostiglia, barista aggredita da due 15enni: identificate e denunciate

OSTIGLIA Un episodio che aveva creato allarme sociale nel comune di Ostiglia. Allarme prontamente rientrato grazie al rapido intervento dei Carabinieri della locale Stazione che, in breve tempo, hanno concluso positivamente l’attività di indagine. Lo scorso 27 febbraio una barista 35nne mentre si trovava dietro il banco mescita di un bar del luogo, era stata aggredita da due ragazze. L’origine dell’aggressione sembrerebbe dovuta al rifiuto della barista e servire alcolici a due ragazze minorenne che sembravano già alticce. In tutta risposta le due ragazzine avrebbero aggredito la barista che, a seguito delle lesioni riportate, era costretta a ricorrere alle cure mediche, ottenendo 11 giorni di prognosi.Grazie alle testimonianze raccolte ed all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri della Stazione di Ostiglia hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di due soggetti minorenni, una 15nne residente a Castelmassa (RO) ed una 15nne residente a Quistello. Le due minorenni sono state deferite all’Autorità Giudici aria minorile poiché ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di lesioni personali. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.