Ciclismo – Italiani pista: argento per Saccani e Acuti, bronzo per Ferrari

FORLI’ Tre medaglie d’argento ed una di bronzo. Questi i primi podi collezionati dai mantovani ai campionati italiani della pista in corso a Forlì. Nella categoria allievi ad aggiudicarsi la piazza d’onore sono stati Federico Saccani del Mincio Chiese, Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po e Giulia Santella del Cycling Team Petrucci. Il primo con la maglia della rappresentativa lombarda dell’Fci si è piazzato al 2° posto nella specialità velocità a squadre. In ambito femminile le allieve virgiliane unitamente a Alessia Milesi dell’Ossanesga ed Erja Giulia Bianchi della Biesse Carrera, sempre per la rappresentativa Fci della Lombardia, hanno conquistato la medaglia d’argento nella specialità dell’inseguimento a squadre. Infine la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre se l’è aggiudicata l’allievo Sergio Ferrari del Mincio Chiese che, con i compagni di rappresentativa, ha mancato la finalissima per 8 centesimi.