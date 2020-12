Natale con il teatro, tutti gli appuntamenti sul web

MANTOVA – Natale a teatro è possibile, nonostante le ristrettezze imposte dall’emergenza sanitaria. Le proposte arrivano dalle realtà cittadine, che sperimentano anche nuove formule, per proseguire con l’attività e per rimanere vicine al pubblico.

Si aggiunge una data, quella del 22 dicembre, negli appuntamenti in programma dell’Accademia Teatrale Campogalliani. Mentre le lezioni di recitazione proseguono sul web, sono proprio gli alunni della scuola i protagonisti dei tre spettacoli, realizzati con attori in presenza sul palco e visibili on line il 21, 22 e 23 dicembre, come racconta la direttrice artistica Maria Grazia Bettini.

La prima rappresentazione, Donne da palcoscenico vede in scena una passerella di personaggi femminili, da Medea a Lisistrata. Lo spettacolo, completo di tutti i suoi elementi teatrali, era pronto a debuttare a marzo, ma è stato bloccato dal lockdown.

Il secondo appuntamento richiama una gustosa usanza natalizia, quella della lettura di romanzi gialli in atmosfera di festività, sul palco con un reading di racconti firmati dai più famosi autori del genere. A chiudere il calendario, il 23 dicembre, Un Natale da favola: si potranno seguire alcune suggestive fiabe, recitate dagli studenti più piccoli del corso e da alcuni nomi conosciuti e amati dell’Accademia, quali Francesca Campogalliani e Adolfo Vaini.

La compagnia continua, intanto, con le prove degli spettacoli sospesi e il lavoro sulla stagione estiva, oltre che sui Lunedì del d’Arco e sull’iniziativa legata al Giorno della memoria, con rappresentazioni che possano essere presentate sul web, non avendo alcuna certezza circa eventuali date di riapertura.

È una esperienza inedita quella intrapresa da Ars Creazione e Spettacolo, come illustrano i direttori artistici Federica Restani e Raffaele Latagliata. Teatro Concordia di Venaria, Associazione Mulino ad Arte di Piossasco e Associazione Ars Creazione e Spettacolo di Mantova hanno unito le forze per proporre A teatro da te: una rassegna di cinque performance riallestite per l’occasione negli spazi teatrali di riferimento, riprese in video e trasmesse in streaming. Per partecipare e sostenere l’iniziativa, il pubblico potrà scegliere direttamente dal sito di ciascun teatro l’evento di interesse, accedere al link dello spettacolo, acquistando il biglietto in streaming sulla piattaforma di Eventbrite. Sabato 12 dicembre 21 si potrà assistere a Letizia va alla guerra, a cura di Ars Creazione e Spettacolo. Il racconto tragicomico, con Agnese Fallogno e Tiziano Caputo, ha per protagoniste tre donne del popolo, che si ritroveranno costrette a sconvolgere le proprie vite e a compiere, in nome dell’amore, piccoli grandi atti di coraggio. Annesso alla produzione, anche uno speciale intitolato Incontrando Letizia, con racconti, aneddoti e retroscena del processo creativo del lavoro stesso: contenuti aggiuntivi e arricchenti, che potrebbero diventare una inconsueta formula di accompagnamento per le opere proposte.

Ma questa rassegna è per Ars anche una prova generale, per testare tecniche e possibili ambiti di interesse del pubblico, valutando poi la partenza di una nuova stagione on line con le medesime modalità, in produzione da gennaio.

La Scuola Teatro Mantova intanto va avanti, parte in presenza e parte on line. Grazie alla partecipazione ad un bando, è ora in registrazione un vero e proprio corso in video, destinato agli alunni.

PGR – per grazia ricevuta è il nuovo spettacolo di Teatro Magro e Giorgio Gabrielli per il progetto “LENTO – l’esperienza necessaria al turista che osserva” di Pantacon e in collaborazione con Zero Beat, on line dalle 17 di domenica 20 dicembre sulla pagina facebook di @pantacon. La nuova produzione, con la regia di Flavio Cortellazzi, vedrà in scena un giovane attore di Teatro Magro, Elia Grassi, insieme al noto burattinaio mantovano Giorgio Gabrielli con le marionette da lui costruite e animate. Il burattino-protagonista Sandrone incontrerà i vari personaggi storici appartenenti al folclore mantovano in una combinazione tra Sacro e Profano, fino a raggiungere la tappa finale: il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, dove chiederà di essere graziato dalla Madonna a causa della sua profonda ignoranza.

Riservato alle scuole con didattica a distanza il progetto A menadito: produzione con attori under 35 di Teatro Magro, dedicata ai libri. A menadito è un ciclo di incontri teatrali/performativi dedicati a libri, in cui ogni attore conosce a memoria un volume. Lo conosce bene, benissimo, “a menadito”. Il pubblico ha la facoltà selezionare una pagina casuale dal libro e l’attore, dopo una rapida lettura introduttiva delle prime righe della suddetta pagina, comincia a raccontare, da quel punto in poi, cosa accade nel libro. Tutto a memoria. Tra dicembre e gennaio gli appuntamenti previsti sono per scuole ISS A. Manzoni di Suzzara e I.S. “Pietro Antonio Strozzi” di S.Benedetto Po. Anche per Teatro Magro non si fermano i tanti laboratori on line.