Volley Serie D – Giazzi: “Il mio giovane Top Team con vista prima squadra”

BORGO VIRGILIO Michele Giazzi ha preso in mano la seconda squadra del Gabbiano Top Team che, per regolamento, è strettamente collegata alla compagine di A3. La seconda squadra del Gabbiano prenderà parte al torneo di Serie D. Dev’essere squadra giovane con due fuori quota. Giazzi prende il posto di Marco Sona, che è ritornato nel Veronese per far parte dello staff tecnico femminile del Dual. Nella scorsa stagione il Gabbiano Top Team centrò la finale dei play off, ma non ebbe fortuna contro Oba Oba Play Enjoy Comun Nuovo che fu promossa in C.

«In campo maschile – afferma Giazzi – ho maturato una esperienza in C a Carpi. Di recente ho lavorato a Fabbrico, ma in passato ero a Pegognaga a fianco di Marco Comparsi. Cosa mi attendo da questa nuova avventura con la seconda squadra del Gabbiano? Magari di vedere qualche ragazzo riuscire ad allenarsi con la prima squadra. E, chissà, magari in seguito di vedere qualche nostro atleta far parte dell’organico della prima squadra. In ogni caso cercheremo di far bene e di toglierci delle soddisfazioni. Io ce la metterò tutta e sono certo che i ragazzi non saranno da meno».