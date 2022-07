Ciclismo – La carovana dei giovani fa tappa a Buscoldo: in gara Esordienti e Giovanissimi

Mantova Il ciclismo giovanile mantovano regala sempre tante soddisfazioni. Nei giorni scorsi, sulla pista di Dalmine (Bg), Nicolò Belli del Mincio Chiese e Giovanni Busca del Ciclo Club 77 si sono distinti nell’ambito della “Mini 3Sere”, ottenendo rispettivamente il 7° e il 10° posto nella categoria G5. Brillanti risultati arrivano anche dalla strada. Martedì a San Martino del Lago, nella tappa del Cremona Circuit in rosa, rassegna allestita dal Gioca in bici Oglio Po, l’esordiente Maria Acuti della Valcar si è imposta tra le secondo anno (e seconda assoluta), mentre tra le primo anno da sottolineare il 6° posto di Irene Ferrari del Gioca in bici. La compagna Marina Filimon ha chiuso terza tra le allieve. Due giorni dopo, nel medesimo contesto, l’esordiente secondo anno Manuel Trivini Bellini, del Mincio Chiese, ha sfiorato il podio arrivando 4°.

Archiviati questi risultati, è già tempo di tornare in sella e il palcoscenico odierno di gara è il Memorial Fabrizio Affini – Trofeo Capiluppo Lorenzo Snc, che si svolgerà questo pomeriggio a Buscoldo a partire dalle ore 16. La regia della manifestazione riservata ad esordienti (circa 200 gli atleti al via) e giovanissimi (un centinaio gli iscritti alle sei gare in programma) è affidata ai dirigenti dell’Uc Ceresarese, con la collaborazione della famiglia Affini. Le due corse dedicate agli esordienti – in gara anche i portacolori del Mincio Chiese e il campioncino locale Ludovico Affini – si terranno su un circuito di 3.300mt che sarà percorso 9 volte dai 1° anno e 12 volte dai 2° anno. Alle 18,30 entrano in scena i giovanissimi sul tracciato di 1.500mt. Tra i protagonisti, per quanto riguarda i colori mantovani, gli atleti del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, del Mincio Chiese, del Gioca in bici Oglio Po e la beniamina locale Giulia Affini del Nuvolera. I baby dello Sporteven saranno invece in gara domani a Bosco Chiesanuova, mentre gli esordienti andranno a correre a Bergamo.