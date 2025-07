Nelle serate di festa si scopre la nuova Cittadella

MANTOVA – Cittadella mostra un suo lato poco conosciuto e vuole farlo apprezzare ai cittadini: la Spiaggetta di Porta Giulia, tirata a specchio dal Circolo dei Pescatori.

Sui prati, a bordo riva del Lago di Mezzo, appena accompagnati dall’acqua che scorre nel vicino Vasarone.

L’Associazione Porta Giulia Hofer, promotrice dell’iniziativa (e che in ringrazia in particolare Mariagrazia e Piera per le energie profuse), ha scelto questo luogo per far godere al pubblico tre serate da condividere con gli amici e – perché no? – con nuove persone incontrate qui, per caso.

Si potrà godere di un panorama unico della città.

Si potrà mangiare qualcosa di semplice e genuino, preparato dalla Bottega Siliprandi di Cittadella e da RisOsteria Mantovana.

Questa sera dalle 20 sarà possibile godere del discreto sottofondo organizzato da Gianni Dey.

Domani dalle 20 sarà il turno del “nostro” teatro Magro di Cittadella, con una delle sue coinvolgenti performance.

Domenica alle 21 la proiezione del film d’animazione, con la collaborazione del Cinemabulante-Cinema del Carbone, sponsorizzato dal Comune di Mantova.

La partecipazione alle serate è libera, per prenotare le cene il numero è 348-2416196.