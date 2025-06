Ciclismo – La jr Maria Acuti è seconda nella cronometro tricolore

MORSANO AL TAGLIAMENTO Maria Acuti del Biesse Carrera arriva a un passo del titolo italiano nella cronometro individuale. La juniores di Ostiglia, ieri a Morsano al Tagliamento (Pn), nella prova contro il tempo che ha assegnato il tricolore della specialità, si è piazzata al 2° posto, a soli 8” dalla vincitrice. Lungo i 17,550 km del tracciato, completati in 23’59”, Maria, juniores al 1° anno, ha dimostrato di avere i numeri per puntare a traguardi di un certo prestigio. La piazza d’onore è un risultato che la premia per la determinazione con la quale ha affrontato la prova vinta da Elena De Laurentis del Team Di Federico, juniores del 2° anno, che ha impiegato invece 23’51” per chiudere la prova. Altro risultato di rilievo per il ciclismo mantovano è arrivato da Teresa Angela De Gregorio del Ciclo Club 77 che a Seregno (Mb), domenica, ha colto il successo di tappa consolidando così il suo primato nel Giro d’Italia Handbike per la categoria Wh2. Positiva, in questo contesto, anche la prestazione fornita da Massimo Martelli tra gli Mh3. Intanto oggi tocca al suzzarese d’adozione Mirco Maestri del Team Polti-Kometa, che tra gli Uomini Elite sarà al via della crono tricolore (11.30-12.30) Morsano al Tagliamento-San Vito al Tagliamento (Pn). Domenica la gara in linea.